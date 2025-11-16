DeNA前監督の三浦大輔氏が16日、神奈川県鎌倉市内の「湘南鎌倉総合病院」で「健康」をテーマとしたトークショーに参加した。スーツ姿のリーゼントヘアーでビシッと決めた「番長」は、神奈川県内では「未病（みびょう）番長」として活動しており、トークショーは「健康」「病気」についての内容が中心。「選手はやはり、好きな野球をするためには健康でないといけない。健康でないと勝てない」などと熱弁し、参加者も熱心に耳を