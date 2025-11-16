シンガー・ソングライターのVaundyが16日、ワンマンライブツアー『Vaundy one man live VAWS hall tour “little punk”』のファイナル（東京ガーデンシアター）で、12月14・15日放送のMBS／TBS系『情熱大陸』と『日曜日の初耳学』への出演をサプライズ発表した。【写真】ものづくりに対する熱い思いを語るVaundy『情熱大陸』と『日曜日の初耳学』両番組がコラボレーションし、同一人物を同日（14日）に取り上げるのは番組史上