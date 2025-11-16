大相撲九州場所８日目（１６日・福岡国際センター）――横綱大の里が土つかずの８連勝で勝ち越し。この日４１歳の誕生日を迎えた玉鷲の猛攻をかわしてはたき込んだ。横綱豊昇龍は宇良を問題にせず６勝とした。３連敗していた大関琴桜は平戸海をすくい投げ、連敗を止めて３勝目。関脇対決は、安青錦が王鵬を渡し込みで破り勝ち越しまで１勝とした。王鵬は５敗。小結高安は伯桜鵬を回転のよい突きで寄せ付けず５勝。小結