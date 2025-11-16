ビックカメラ高崎を破り3連覇を果たし、マウンドで喜ぶトヨタナイン＝ジャイアンツタウンスタジアムソフトボール女子のニトリJDリーグ・プレーオフ最終日は16日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアムで決勝が行われ、トヨタ（レギュラーシーズン西地区1位）がビックカメラ高崎（東地区2位）を4―2で下し、3連覇を果たした。トヨタは三回に石川の2点適時打で先制し、五回は山田の2ランで加点。ファライモは球威で押し込