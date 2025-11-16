ガチ中華店が約120店にまで急増し、中国人だけでなく多くの日本人でにぎわっている池袋。女子高校生が殺到する麻辣湯店から中国一辛い湖南料理のお店まで、人気店の「ガチ中華度」を5店満点で調査。ノリノリなパフォーマンスの「カンフー麺」や、ド派手に蒸気が上がる中国式の蒸鍋も発見しました！