女子プロレス「センダイガールズ（仙女）」の若手主体トーナメント「じゃじゃ馬トーナメント」の決勝戦が１６日の東京・後楽園ホール大会で行われ、マーベラスの暁千華（１９）が、スパイク・ニシムラを破って初優勝を飾った。ここまで叶ミク（Ｔ−ＨＥＡＲＴＳ）、仙女ジュニア王者のＹＵＮＡを撃破して決勝に駒を進めた暁は、ソイ（エボリューション）、風南ユキ（シードリング）、光芽ミリア（同）を破ったニシムラと激突し