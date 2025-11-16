クマの被害が収まる気配を見せない中、秋田県では16日、商業施設にクマ1頭が入り込み居座りました。クマは約2時間半後に捕獲されています。秋田・能代市の中心部にある商業施設。入口には「クマ出没のため営業しておりません」と、張り出されました。近くの店舗従業員:市内では初めてと思う。外に出歩くのは怖いなと思った。午前11時20分頃、体長約80cmのクマが1階の家具売り場付近に居座り、午後2時前に県の担当者が麻酔吹き矢を