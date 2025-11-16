16日午前、東京・赤坂のライブハウスの前で出演者とみられる女性が男に刺され大ケガをしました。警視庁は現場から逃げた黒い作業着姿の男の行方を追っています。警視庁によりますと、16日午前10時半ごろ、港区赤坂で「ビルの地下1階で人が刺された」と119番通報がありました。刺されたのは40代の女性で、左わき腹や左手を刺されて大ケガをして病院に搬送されましたが、その際は意識があり、「男に面識はない」と話していたというこ