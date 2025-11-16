ドジャースからＦＡとなっている?お祭り男?キケ・ヘルナンデス内野手（３４）が左ヒジに手術を受け、来年３月に開催されるＷＢＣへの出場が絶望的となった。キケは１５日（日本時間１６日）に自身のインスタグラムで「プエルトリコの皆さん、とても残念なことに母国でＷＢＣをプレーする願いはかないませんでした」と報告。今年５月から痛みを抱えていたといい「ワールドシリーズを連覇したい思いでプレーした結果、骨から剥離