旧志雄町と旧押水町の合併から20周年を迎えた宝達志水町で記念のイベントが行われました。平成の大合併で誕生した宝達志水町。2005年に志雄町と押水町の合併で生まれた町がことし20周年を迎えました。16日は町の誕生20周年を記念して狂言師十世三宅藤九郎さんの公演が行われました。和泉流の流れをくむ三宅藤九郎家は江戸時代には加賀藩のお抱え狂言師として活躍し現在でも能登演劇堂で公演を行うなど石川県との縁の深い歴史を重ね