日本太鼓のジュニアコンクールが小松市で開かれ、出場者たちが、力強いバチさばきを披露しました。この大会は、太鼓の普及や子どもたちの技術向上、伝統芸能の継承を目的に、県太鼓連盟などが開いているもので、ことしで28回目を迎えます。16日は、県内で活動する高校生以下の18の団体が出場し一打一打に想いを込めた演奏を披露。6人の審査員が、演奏技術や表現方法などを審査しました。審査の結果、白山市の「和太鼓サスケ