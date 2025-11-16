三重県伊勢市では、「いい夫婦の日」を前に、「夫婦岩」に向かってパートナーへの愛を叫ぶイベントが開かれました。 【写真を見る】「いい夫婦の日」を前に夫婦岩に向かって愛を叫ぶ三重・伊勢市 （参加者）「僕と結婚してくれてありがとう。これからもよろしくお願いします。大好きだー！！」 伊勢市二見町で開催された「めおチュー」は毎年11月22日のいい夫婦の日を前にパートナーへ