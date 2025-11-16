武田薬品工業（4502、東証プライム市場&NY市場）。国内製薬首位。がん治療薬（代表薬:ニンラーロ）/中枢神経治療薬（トリンテリックス）/消化機器治療薬（エンディビオ）/希少疾患治療薬（アドベイト）/ワクチン（デング熱ワクチン）に注力。消化性潰瘍治療薬:タケキャップでは世界トップのシェアを有し、希少疾患分野では世界的な存在感を示すとされる。【こちらも】わかもと製薬にとり、アキュエイド販売再開は「反転」を