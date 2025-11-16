◆大相撲九州場所８日目（１６日・福岡国際センター）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭３枚目・宇良（木瀬）を足取りで下し、６勝目とした。過去８勝６敗の相手に、もろ手突きで押し込み、いなし、後ろ向きにすると右足を抱えて投げた。６日目は西前頭２枚目・若元春（荒汐）の立ち合いの変化に屈したが、前日の７日目はその敗戦から切り替えての勝利とした。師匠の立浪親方（元小結旭豊）からのアドバイスがあった。「『勝ち負