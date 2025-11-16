兵庫県香美町では今月6日に解禁となったズワイガニをPRするイベントが開かれました。ズワイガニは、山陰地方では「松葉ガニ」の名称で親しまれていて、きょうは今年のカニの味を満喫しようと多くの人が訪れました。「おいしいです」「11月はいつも解禁が待ち遠しい」また、食べ方を競う大会では参加者が器用に殻を剥く姿を披露し、会場を盛り上げていました。