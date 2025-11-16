ウクライナのゼレンスキー大統領は15日、汚職への関与が取り沙汰されている国営のエネルギー企業について、「大規模な改革に着手する」と述べ、統制を強める考えを示しました。AP通信などによりますと、ウクライナの捜査当局は、国営原子力企業「エネルゴアトム」の契約をめぐり、およそ1億ドル、日本円で154億円規模の汚職があったなどとして、強制捜査に乗り出しています。捜査当局はすでに5人を拘束しているほか、捜査対象には