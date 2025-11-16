日本高野連とNPBによる普及活動「キッズファーストアクション」でバッティングの遊びを体験する子ども＝16日、東京ドーム野球の楽しさを未就学児に知ってもらおうと、日本高野連と日本野球機構（NPB）による普及活動が動き出した。16日、東京ドームでボール遊びなどを通じて野球に親しんでもらうイベント「キッズファーストアクション」を開催。元プロ野球選手や東京都高野連加盟校の部員らが講師役を務め、2時間ほど交流した。