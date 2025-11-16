「くりぃむナントカ」「やじうまテレビ！」などを担当し、２０２１年末でテレビ朝日を退社した元アナウンサーの大木優紀さん（４４）が１０月からハワイに移住し、生活を満喫している。４１歳だった２２年１月からスタートアップ企業「令和トラベル」に転職。このほど、子会社である「ＡＬＯＨＡ７，Ｉｎｃ．」の現地法人のＣＥＯに就任。小６の長女（１２）、小４の長男（９）、夫とともにハワイに移住している。１６日（