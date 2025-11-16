長野県飯山市できのう、男性が狩猟中にボートで転覆し紛失した散弾銃1丁が発見されました。警察はけさから千曲川で捜索を行い、午前11時すぎ、水深およそ2.5メートルの川底で銃を見つけました。きのうは狩猟の解禁日で、転覆したボートに乗っていた73歳の男性と知人の女性の2人にけがはありませんでした。銃に入っていた弾もそのままだったということです。