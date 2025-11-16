愛知県豊橋市で、農家らがコメの増産や待遇改善などを国に求めるパレードを行いました。 【写真を見る】コメの増産や待遇改善を国に求め「令和の百姓一揆」農家や市民60人がパレード愛知・豊橋市 豊橋市で行われたパレード、「令和の百姓一揆」には、農家や市民らおよそ60人が参加しました。 高齢化や後継者不足から農業の担い手が減る中、農家の所得補償やコメの増産政策への転換、食料自給率の向上など