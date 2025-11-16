西川史礁は2点適時打を放ってアピールした(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は11月16日、東京ドームで「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦に臨む。前日の第1戦は11−4で大勝し、若い力も躍動した。追加招集された22歳の西川史礁（ロッテ）が、4回に同点となる2点適時打を含む2安打2打点と活躍した。【動画】西川史礁が攻守に躍動！開幕戦で魅せたプロ初補殺＆プロ初安打、初打点を見る西川は「ど