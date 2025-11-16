川口オートのG2「オートレースメモリアル」優勝戦が行われ、3枠から発進した永井大介（48＝川口）が6周目のバックで祐定響をかわして先頭。猛追する青山周平を退け、今年2度目の優勝を飾った。G2は15勝目。今大会は初制覇。グレードレースは56度目のVとなった。青山、鈴木圭一郎のいる優勝戦。永井は自分のできることに徹した。スタートを決め、まずは5周目で佐藤摩弥をかわし、6周目で祐定をパス。最後は青山のエンジン音が聞