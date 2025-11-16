◆大相撲九州場所８日目（１６日・福岡国際センター）連覇を目指す横綱・大の里（二所ノ関）は、東前頭４枚目・玉鷲（片男波）に勝ち、ストレートで勝ち越し、単独首位を堅持した。今年の名古屋場所で苦杯を喫した、この日４１歳となった鉄人に勝利した。前日は、ひやりとする相撲だった。くせ者の西前頭３枚目・宇良（木瀬）に、潜られてしまい、肩越しの右上手を引くと、後退しながら上手ひねりで白星とした。「もう少し厳し