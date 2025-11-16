シンガー・ソングライター長渕剛（69）が16日、インスタグラムを更新。前日の公演中止の理由を明かして、謝罪した。長渕は「昨日体調壊した。脱水とめまいだ。起きれず立てず救急外来で処置してもらった」と説明。そして「名古屋のみんな！！ほんとに申し訳ないです。悔しくて仕方がない。いろんな想いでみんなチケットを握りしめこの日を待っていてくれただろうに。残念な想いをさせてしまい心から申し訳なく想いでいっぱいだ」