11月16日、京都競馬場で行われた9R・黄菊賞（2歳1勝クラス・芝2000m）は、C.デムーロ騎乗の6番人気、ノチェセラーダ（牡2・栗東・杉山佳明）が勝利した。クビ差の2着に2番人気のアーレムアレス（牡2・栗東・橋口慎介）、3着にダークマルス（牡2・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは2:01.3（良）。1番人気でD.レーン騎乗、キッコベッロ（牡2・栗東・友道康夫）は、4着敗退。【京都7R】C.デムーロ騎乗 ゴールデンクラウドが