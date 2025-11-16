11月16日、京都競馬場で行われた7R・3歳上2勝クラス（ダ1800m）は、C.デムーロ騎乗の1番人気、ゴールデンクラウド（牡3・栗東・小林真也）が勝利した。3/4馬身差の2着にポッドフォルク（牡3・栗東・西園正都）、3着にメイショウカシワデ（牡4・栗東・角田晃一）が入った。勝ちタイムは1:50.8（良）。2番人気で川田将雅騎乗、ユウトザユウト（牡3・栗東・小崎憲）は、5着敗退。【新馬/京都5R】キセキ産駒 アクセスが出遅れも3馬