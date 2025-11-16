11月16日、京都競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、C.デムーロ騎乗の2番人気、メルカントゥール（牡2・栗東・杉山晴紀）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に1番人気のアメリカンイズム（牡2・栗東・池江泰寿）、3着にワザオギ（牡2・栗東・坂口智康）が入った。勝ちタイムは1:54.4（良）。【京都3R】エイシンティザーが初勝利…断然人気アルヴァンドルードは2着ルヴァンスレーヴ産駒C.デムーロ騎乗の2番人気、メルカント