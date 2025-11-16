11月16日、京都競馬場で行われた3R・2歳未勝利（芝1600m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、エイシンティザー（牡2・栗東・吉村圭司）が快勝した。1.3/4馬身差の2着に1番人気のアルヴァンドルード（牡2・栗東・池添学）、3着にムスクレスト（牡2・栗東・安田翔伍）が入った。勝ちタイムは1:33.9（良）。【エリザベス女王杯】戸崎「ベリーベリーホース！」グランプリホース・レガレイラが貫禄の勝利モズアスコット産駒C.ルメール騎