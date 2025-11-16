【モデルプレス＝2025/11/16】スーツアクターの鍜治洸太朗が16日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。『仮面ライダーゼッツ』（毎週日曜午前9時〜）の撮影現場で負傷していたことが明らかとなっていたが、退院したことを報告した。【写真】頭蓋骨骨折のスーツアクター、退院報告で写真公開◆「仮面ライダーゼッツ」スーツアクターが退院鍜治は、「無事に退院出来ました！復帰にはまだかかるけどおいらは元気です！」と報告し、同作