岡山市の動物園で、大工仕事などを体験できるイベントが開かれ、多くの家族連れでにぎわいました。岡山市の池田動物園と住宅メーカーの「ライフデザイン・カバヤ」が子どもたちに匠の技を体験してもらおうと開いた「職人まつり」です。こちらでは子どもたちが大工の棟梁に変身、実際に現場に立つ職人と一緒に家づくりを体験しました。（体験した子ども）「楽しかった、叩くの」【Ｑ．作った家は住めそう？】