Image: M. Gillam, AUSCAPE / THE CONVERSATION 2025年1月11日の記事を編集して再掲載しています。 砂漠に現れる謎の生物の正体とは。 土の中を自由に行き来する生物といえばモグラ。では砂漠の砂の中を滑るように移動する生物といえば何が思い浮かびますか？ オーストラリアの砂漠では数十年で数回そんな生物の目撃証言が上がっていました。砂漠の中を自由に動き回る生物の生態が、研究で