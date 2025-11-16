1600kmレースを完走したウーズレー3.5hp僅か1年の差とはいえ、1800年代に作られたクルマの運転は感慨深い。ウーズレー3.5hp ヴォワチュレットは、1899年式。英国ではビクトリア女王が即位した年で、日本は日露戦争前の明治時代だった。【画像】126年前の生き証人3.5hp ヴォワチュレット同年代のクルマたち後のウーズレーも全111枚その時すでに、一部の英国人は馬が引かないクルマに乗り、下り坂なら40km/hで移動できた。翌