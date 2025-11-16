ネクスコ東日本は１４日、逆走による死傷事故が発生したり、逆走が起きやすい構造になったりしている「重点対策箇所」について、今後講じる対策の実施計画を公表した。県内では、東北自動車道の黒磯板室インターチェンジ（ＩＣ）（那須塩原市）、北関東自動車道の佐野田沼ＩＣ（佐野市）の２か所で対策が行われる。（八幡大輝）重点対策箇所は、高速道路での逆走事故が相次いでいることを受け、国土交通省が指定したもの。全国