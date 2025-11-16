中国政府は日本への留学を慎重に検討するよう国民に呼びかけました。高市総理の台湾有事をめぐる国会答弁に対する、さらなる対抗措置とみられます。中国教育省はきょう、「日本に滞在する中国人のリスクが高まっている」として、日本への留学を慎重に検討するよう呼びかけました。高市総理が台湾有事をめぐり「存立危機事態になり得る」と答弁したことに対し、中国政府は反発を強めていて、中国外務省はおととい、当面日本への渡航