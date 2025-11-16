男子シングルス決勝西本拳太と対戦する奈良岡功大＝熊本県立総合体育館バドミントンの熊本マスターズ最終日は16日、熊本県立総合体育館で各種目の決勝が行われ、男子シングルスは奈良岡功大（NTT東日本）が2―1で西本拳太（ジェイテクト）を下し、初優勝した。ツアー制覇は2023年11月の中国マスターズ以来、2年ぶり。ダブルスで男子の緑川大輝、山下恭平組（NTT東日本）は世界ランキング1位の韓国ペアに1―2で敗れた。女子は