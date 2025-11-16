きょう午前、秋田県能代市の商業施設にクマが侵入しました。クマはその後、捕獲され駆除されました。警察によりますと、きょう午前11時20分ごろ、能代市柳町の商業施設「イオン能代店」にクマが侵入したと店舗の従業員から警察に通報がありました。クマは体長およそ80センチの子グマとみられ、従業員がクマを店舗1階の家具売り場の一角に閉じ込めたのち、午後2時前、県が麻酔を使って捕獲し、その場で駆除しました。クマが侵入した