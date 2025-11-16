気が強いわりに、飼い主さんが話しかけると必ず返事をしてくれ、姿が見えない時には鳴いてアピールするサビ猫のサラミちゃんは、元保護猫。【写真】保護当時、サラミちゃんの母猫はガリガリでした母猫と共に保護され、保護猫カフェへ。その後、飼い主さん（@sarami_0724）と出会い、第2のニャン生を満喫し始めました。「ガリガリな野良猫の親子を保護してほしい」との緊急レスキュー2021年の夏、「ガリガリな野良猫の保護をしてほ