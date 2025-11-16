長年にわたり胃の痛みに苦しんでいた黒龍江省大慶市に住む50代男性が、いよいよ痛みに耐えられなくなって病院で診察してもらったところ、胃の中に歯ブラシがあると分かった。男性の記憶によると、歯ブラシを飲み込んでしまったのは、今から27年前の1998年という。中国メディアの光明網などが伝えた。男性によると、長年にわたり胃に鈍い痛みを感じていたが、古くからの持病と思って時に気にせず、しっかりとした検査を受けることも