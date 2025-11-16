インテリア雑貨ブランド「salut！（サリュ）」は、11月17日（月）12時00分から、毎年大人気の福袋を、公式オンラインサイトで予約販売開始する。【写真】おしゃれで便利！各福袋の詳細■各福袋ごとに異なるバイヤーが企画今回オンライン限定で発売される2026年福袋は、メインアイテムを含め合計3点の商品がセットになったお得な全4種類。「5000円福袋」は2種類が用意され、便利なサイドテーブルが入ったタイプと、ディスプ