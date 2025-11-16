¡Ö¤³¤ì¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤«¤Ê¤ê¥¨¥°¤¤¤Ê¡×¤ÎÀ¼½÷Í¥¡¢¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÈÉý¹­¤¯³èÌö¤¹¤ë¿åÌî¤Þ¤æ(23)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿?¾×·â¼Ì¿¿?¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö1½µ´Ö¥Á¡¼µíÀ¸³è¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤ÎÍáÁå¤ÈÀö¤¤²³¤Ë?¥Á¡¼¥ºµíÐ§?¤¬¤¿¤Ã¤×¤êËþ¤¿¤µ¤ì¤¿?¾×·â¼Ì¿¿?¤òÅê¹Æ¡£¿åÌî¤ÏÀö¤¤²³¤Î¥Á¡¼¥ºµíÐ§¤ò¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¤¹¤¯¤¤¼è¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÅìÃÓÂÞ¤Î¡ÖMixalive TOKYO¡×¤Ç16Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±ê¾å¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³