2025年11月16日、FC町田ゼルビアが国立競技場で開催された天皇杯準決勝でFC東京に２−０と完封勝利。90分間では決着がつかず、延長戦に突入すると、103分、林幸多郎のループ弾で先制し、その６分後に相馬勇紀のクロスに合わせたオ・セフンのゴールでダメを押した。町田の黒田剛監督にとって、国立競技場は青森山田高時代に数多くの勝利を掴んだ場所でもある。実際、試合後の会見で、黒田監督は次のように話していた。 「