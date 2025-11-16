「ソフトボール・ダイヤモンドシリーズ・決勝、トヨタ４−２ビックカメラ高崎」（１６日、ジャイアンツタウンスタジアム）ビックカメラ高崎は、０−４の七回に２点を返したが、力及ばす敗戦となった。２戦連続で先発した上野由岐子投手（４３）は、４回１／３を投げ４失点だった。「今日の試合は４失点した自分の責任を感じている。最後の試合を任せてもらえる信頼に応えるのが選手の仕事。その期待に応えられなかった悔しさが