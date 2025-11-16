あすは、北日本や日本海側では雨や雪の範囲が広がるでしょう。午後になると北海道では雪へと変わっていき、吹雪く所もありそうです。全国的に北よりの風が強まって、特に北日本では大荒れとなるでしょう。関東から西は晴れ間の出る所が多くなりそうです。朝の最低気温はけさより高く、関東から西は10℃以上の所もあるでしょう。最高気温は北日本を中心にきょうより低く、札幌は7℃予想でも日中はさらに気温が下がっていきそうです