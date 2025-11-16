■フィギュアスケート・グランプリ（GP）シリーズ第5戦スケートアメリカ（日本時間16日、ニューヨーク州レイクプラシッド）【競技日程一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、開会式は2月6日、前回大会は金メダル3個女子シングル、ショートプログラム（SP）では渡辺倫果（23、三和建装／法大）が自己ベストを更新する74.35点で首位につけた。渡辺は演技冒頭からトリプルアクセル（3回転半）を軽やかに着氷。続く3回転ルッツと3回転