戦力外通告を受けたソフトバンク・牧原巧汰捕手が、みずほペイペイを訪れ、育成選手として契約を結んだ。日大藤沢高から２０年のドラフト３位で入団。プロ５年間で１軍昇格は果たせなかった。今夏、３軍の東京遠征で巨人と対戦した際、ＦＡ移籍した甲斐と再会。「自分は３軍で思うような結果が出てなくて、落ち込んで、悩んでいる時期だったんですけど、甲斐さんが『頑張れ』と言ってくれて。頑張れの言い方も『頑張れよ』とか