◆皇后杯・全日本女子サッカー選手権▽２回戦静岡ＳＳＵボニータ５―１山梨学院大（１６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）山梨学院大（関東７位）は元日本代表のＦＷ横山久美に２ゴールを許すなど、静岡ＳＳＵボニータ（なでしこリーグ１部）に１―５で敗れた。黒星の中で存在感を見せたのがＦＷ伊藤琴音（３年）だ。１点を追う前半２６分、持ち前のスピードを生かして右サイドを突破。ＧＫとの１対１を冷静に決めた。