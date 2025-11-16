第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京・芝２４００メートル）の登録馬が１１月１６日、発表された。今年の登録頭数は１９頭で、フルゲートは１８頭。サンストックトンが除外対象となっている。ドバイ・シーマクラシックを制した昨年の日本ダービー馬のダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）と、２着だったフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏・Ｆグラファール厩舎、父グレンイ