アイドルグループ「仮面女子」の猪狩ともかが１６日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。秋田県能代市のショッピングセンターにクマが侵入した件に言及した。この日、能代市内の「イオン能代店」の店内にクマが侵入。客は避難した。クマは麻酔で眠らされ、駆除された。このニュースに猪狩は「普通に街中で、しかも子供もたくさんいるイオンにクマ侵入…」と驚いた様子。続けて「安全圏から『クマを殺すな』と言ってる人たちも射程圏