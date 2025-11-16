テレビ朝日の田中萌アナウンサーが衣装ショットを投稿し、反響を呼んでいる。田中アナは１６日、自身のインスタグラムに「紅葉と小春日和の空をお届けします」と記し、六本木の毛利庭園で美脚の映えるグレーのワンピース姿を公開した。この投稿にファンからは「今日のお洋服もとてもお似合いです」「萌ちゃんの美脚から色気が」「めっちゃ綺麗」「スタイル憧れます」などの声が寄せられている。