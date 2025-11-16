声優の田中しおりが１６日、都内で開催された一般社団法人国際声優育成協会主催の「第１４回国際声優コンテスト『声優魂』」でＭＣを務めた。同じくＭＣを担当した声優・石川光太郎とともに受賞者の晴れ姿を見届けた。今回で１４回目となる本大会は、これまでに総エントリー数１万３０００人を数える中高生向け声優コンテスト。審査員は声優の水島裕、倉田雅世らが務め、大会の進行は石川と田中が担当した。第７回大会で高校